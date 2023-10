Kanaluntersuchungen in der Karlstraße, Bessunger Straße und Ludwigshöhstraße

Teilen

Von Montag, 30. Oktober, bis Freitag, 22. Dezember 2023, werden in Darmstadt jeweils zwischen 8 und 20 Uhr entlang der Straßenbahnlinie 3 in der Karlstraße, Bessunger Straße und Ludwigshöhstraße zwischen der Nieder-Ramstädter Straße und Paul-Wagner-Straße Kanaluntersuchungen durchgeführt. An den Standorten des Untersuchungsfahrzeuges wird teils eine Vollsperrung eingerichtet. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden durch Umleitungen gewährleistet, die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.