Kirche & Co. sammelt Sachspenden für Wohnungslose

Der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. bittet gemeinsam mit der Teestube „Konkret“ um Sachspenden für wohnungslose Menschen in Darmstadt. Die Spenden können von Montag, 30. Oktober, bis Freitag, 10. November 2023, im Kirchenladen An der Stadtkirche 1 zu den Öffnungszeiten von Montag bis Donnerstag 10 bis 17 Uhr und Freitag 10 bis 13 Uhr abgegeben werden. Gesammelt werden haltbare Lebensmittel wie Kaffee, Tee, Nudeln, Suppen, kleine Konservendosen mit Fisch oder Fleisch, sowie Süßigkeiten. Wichtig ist, dass die Lebensmittel original verpackt sind, ein langes Haltbarkeitsdatum haben und ohne Kühlung zu lagern sind, teilt der Kirchenladen mit.

Dringend gebraucht werden auch Schlafsäcke, Isomatten und warme Fingerhandschuhe. Außerdem freut sich die Teestube über Hygieneartikel. Außer Unterwäsche und Socken wird keine Bekleidung angenommen, da die Teestube über keine großen Lagermöglichkeiten verfügt. Die Spenden werden anschließend in der Teestube „Konkret“ von der regionalen Diakonie direkt an die Menschen verteilt, die diese Hilfe brauchen.

Quelle & Bild: Evangelisches Dekanat Darmstadt