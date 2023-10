Teilen

Wegen einer Veranstaltung fährt die Linie P am Samstag (28.10.23) zwischen 6 Uhr und 14 Uhr in Pfungstadt eine Umleitung. Die Haltestellen „Eberstädter Straße“, „Zieglerstraße“, „Rathaus“, „Frankensteiner Straße“, „Am Hintergraben“, „Karl-Marx-Straße“ sowie die Haltestelle „Südring“ in Fahrtrichtung Eberstadt entfallen. Richtung Pfungstadt wird ersatzweise die Haltestelle „Mühlen-Apotheke“ angefahren.