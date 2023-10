Teilen

SEEHEIM-JUGENHEIM – Wegen Bauarbeiten in der Ernsthöfer Straße fährt die Linie BE1 von Montag (16.10.) an bis einschließlich 28. Oktober 2023 in Ober-Beerbach eine Umleitung. Die Haltestelle „Ernsthöfer Straße“ ist in die Straße Im Hesseltal verlegt.