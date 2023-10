Fahrradstraße: Obere Wilhelminenstraße wird dem aktuellen Standard angepasst – Parken nur noch auf einer Seite, mehr Platz für Velos, rote Markierungen

Teilen

Die obere Wilhelminenstraße, älteste der Darmstädter Fahrradstraßen, wird nun auf den neuesten Stand gebracht. Dies hatte die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Februar 2023 beschlossen. Mit den jetzt anstehenden Änderungen wird die Wilhelminenstraße an die aktuellen Regelwerke und Vorgaben des Landes Hessen für die Gestaltung von Fahrradstraßen angepasst. Bislang widerspricht die zu enge Fahrbahnbreite dem Grundprinzip einer Fahrradstraße. In Fahrradstraßen darf grundsätzlich mit dem Fahrrad nebeneinander gefahren werden, auch bei entgegenkommendem Autoverkehr. Ausreichender Sicherheitsabstand zu parkenden Autos ist ebenfalls eine Grundbedingung für Fahrradstraßen.

In der Konsequenz wird es künftig auf der gesamten Länge der Fahrradstraße nur noch einseitiges Parken geben. Diese Regelung besteht bereits im nördlichen Bereich der Wilhelminenstraße (Abschnitt St. Ludwig bis Heinrichstraße), weshalb es hier – abgesehen von einer Auffrischung der Markierungen – keine Änderungen geben wird. Im südlichen Abschnitt (Heinrichstraße bis Goethestraße) werden einseitig Parkwinkel-Markierungen und eine gestrichelte Sicherheitsabstandslinie aufgebracht. Die Stellplätze befinden sich künftig zwischen Heinrichstraße und Annastraße auf der den Häusern gegenüberliegenden Straßenseite und zwischen Annastraße und Goethestraße auf der Straßenseite der Häuser. Durch diese Verschwenkung soll die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer sichergestellt werden.

Eine weitere Änderung betrifft die Beschilderung. Neben dem Radverkehr als vorherrschender Verkehrsform wird die Fahrradstraße künftig nur noch für den Anliegerverkehr freigegeben. Somit soll die Wilhelminenstraße stärker als bisher vom Durchgangs- und Schleichverkehr mit Autos freigehalten werden.

Auch die Gestaltung der Bodenmarkierungen wird an den hessischen Standard angepasst. Der grüne „Fahrradstraßen-Teppich“ wird durch eine Rotmarkierung an der Kreuzung mit der Annastraße ersetzt. Die Markierungsarbeiten werden von Donnerstag, 19. Oktober, bis Freitag, 27. Oktober 2023 ausgeführt. Währenddessen ist die Wilhelminenstraße für Autos gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Auch das Parken ist während der Markierungszeit nicht möglich.

Die Grundstückszufahrten sind abends und nachts sowie am Wochenende frei zugänglich. Zudem können Grundstückszufahrten tagsüber vor Ort in Absprache mit den Bauarbeitern kurzfristig freigegeben werden. Die Gehwege sind von der Maßnahme nicht betroffen. Mülltonnen können an den Leerungstagen wie gewohnt vors Grundstück gestellt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt