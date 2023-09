Teilen

Wegen einer Veranstaltung fahren die Linien WE1, X14 und X15 von Montag (25.09.23) an bis einschließlich 4. Oktober 2023 in Gräfenhausen eine Umleitung. Die Haltestelle „Postplatz“ ist in die Darmstädter Landstraße auf Höhe der Hausnummer 5 verlegt. Für Fahrten ab der Haltestelle „Am Ohlenbach“ Richtung Erzhausen befindet sich die Ersatzhaltestelle auf Höhe der Hausnummer 10. Busse, die ab „Postplatz“ Richtung Darmstadt fahren, halten an einer Ersatzhaltestelle in der Schloßgasse.