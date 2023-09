Eberstadt: Unfall mit leichtverletzer Person und etwa 100.000 Euro Sachschaden

Teilen

Am Sonntag (03.09.23) ereignete sich gegen 05:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde und ein beträchtlicher Sachschaden von etwa 100.000 Euro entstand. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 23-jähriger Darmstädter mit seinem grauen Seat die Heidelberger Landstraße in Fahrtrichtung Darmstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Absperrpfosten der Bahngleise sowie einem Oberleitungsmast.

Der Fahrzeuginsasse kam mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Aufgrund der Reparaturarbeiten am Oberleitungsmast ist der Straßenbahnverkehr bis voraussichtlich in die späten Abendstunden komplett gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr in Form von Bussen wurde eingerichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen