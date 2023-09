Teilen

Wegen Bauarbeiten in der Ringstraße fährt die Linie EB von Montag (4.) an bis einschließlich 17. September 2023 in Richtung Wartehalle eine Umleitung. Die Haltestelle „Seeheimer Straße“ entfällt, ersatzweise wird die Haltestelle „Eberstadt Friedhof“ angefahren.