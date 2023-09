B 42: Instandsetzung der Unterführung Robert-Bosch-Straße in Weiterstadt – Bauarbeiten sind abgeschlossen

Teilen

Die Bauarbeiten zur Instandsetzung einer Brücke, die die Robert-Bosch-Straße unter der Bundesstraße B 42 hindurchführt, sind abgeschlossen.

Derzeit wird die bestehende Verkehrsführung über verengte und verschwenkte Fahrspuren entfernt und anschließend die bauzeitliche Mittelstreifenüberfahrt zurückgebaut. Diese Arbeiten finden in den kommenden Tagen unter zeitweiser Einengung der Fahrbahn statt.

Zur Baumaßnahme:

Die beiden Teilbauwerke der 1976 errichteten Brücke wurden aufgrund ausgeprägter Schäden bereits im Jahr 2021 von unten instandgesetzt.

Jedoch kam es nach starken Regenfällen auch in der Folge immer wieder dazu, dass die Brücke über die Widerlagerfronten entwässerte.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde der Fahrbahnbelag auf, vor und hinter der Brücke erneuert. Im Bereich des Brückenanschlusses erfolgte der Austausch dabei grundhaft, also einschließlich der beiden vorhandenen Tragschichten.

In Richtung Büttelborn wurde im Bereich der Widerlager jeweils ein neuer Straßenablauf gesetzt, um die Straße künftig in die bestehende Böschung zu entwässern. Teile der Abdichtung, sowie des Korrosionsschutzes an den Widerlagern wurden erneuert.

Im Rahmen der Maßnahme wurden zudem kleinere Risse und Betonabplatzungen mit freiliegender Bewehrung an der Diensttreppe instandgesetzt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 470.000 Euro und werden vom Bund getragen.

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement