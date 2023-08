Verringerung der Fahrspuren und Tempo 30 auf der sanierungsbedürftigen Brücke am Nordbahnhof

Teilen

Wegen des hohen Sanierungsbedarfs am Brückenbauwerk und statischer Gründe werden auf der Brücke in der Frankfurter Straße, Höhe Nordbahnhof, in Darmstadt die Fahrspuren für den Kraftfahrzeugverkehr ab Montag, 4. September 2023, auf eine Spur je Fahrtrichtung verringert. Die Geschwindigkeit wird auf 30 Stundenkilometer herabgesetzt. Damit der Verkehr weiter gut fließen kann, entfällt die Fußgängerampel zur Straßenbahnhaltestelle ‚Nordbahnhof‘. Der Kreuzungs- bzw. Knotenpunkt Frankfurter Straße/Carl-Schenk-Ring/Martin-Luther-King-Ring bleibt von diesen Maßnahmen unberührt.

Mobilitätsdezernent Paul Georg Wandrey: „In den nächsten Jahren müssen zahlreiche Bauwerke in Darmstadt saniert werden. Neben den laufenden Arbeiten an der Rheinstraßenbrücke und den jetzt eingeleiteten Maßnahmen auf der Brücke am Nordbahnhof betrifft dies unter anderem die Brücken in der Eschollbrücker Straße und im Heimstättenweg sowie den Citytunnel.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt