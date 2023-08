Tag der offenen Tür im Onkologischen Zentrum Klinikum Darmstadt

Teilen

Führungen in die OP-Säle und die Strahlentherapie, das Operationssystem DA-Vinci in Aktion erleben, Vorträge, Workshops, Infostände, mit Vertreter*innen von Selbsthilfegruppen, Onkolotsinnen und medizinischem Fachpersonal in den Austausch gehen – das alles und noch einiges mehr können Interessierte beim Tag der offenen Tür des Onkologischen Zentrums Klinikum Darmstadt am 9. September 2023 (Samstag) von 11 bis 16 Uhr machen. Therapiehund Bran wird von 14 bis 15 Uhr da sein und als Kinderprogramm gibt es eine Teddybären-Klinik, in der mitgebrachte Kuscheltiere verarztet werden. Das komplette Veranstaltungsprogramm und Infos für die Anmeldung, die für Führungen und Workshops notwendig ist, gibt es auf www.klinikum-darmstadt.de. Veranstaltungsort ist das Gebäude 85 (Logistikzentrum) auf dem Gelände des Klinikums.

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH