Linien 678, MO1, O, OR1, OR2: Haltestellen in Ober-Ramstadt verlegt

Wegen einer Veranstaltung fahren die Buslinien 678, MO1, O, OR1 und OR2 von Donnerstag (31.08.) an bis einschließlich 4. September 2023 in Ober-Ramstadt eine Umleitung. Die Haltestellen „Roßdörfer Straße“, „Alicestraße“, „Rathaus“ und „Alter Markt“ sind in die Nieder-Ramstädter Straße auf Höhe der Hausnummer 56, in die Leuschnerstraße auf Höhe der Hausnummer 45, in die Baustraße auf Höhe der Hausnummern 31 und 49 sowie in die Brückengasse auf Höhe der Hausnummer 3 verlegt. Auf der Linie MO1 ist die Haltestelle „Bahnhof“ auf den LKW-Parkplatz in der Bahnhofstraße verlegt.