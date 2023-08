Teilen

SEEHEIM-JUGENHEIM – Wegen Bauarbeiten in Seeheim fährt die Linie BE1 von Montag (21.08.23) an bis einschließlich 26. August 2023 eine Umleitung. Die Haltestellen „Gewerbegebiet“, „Tannenstraße“ und „Im Bangert“ entfallen in beiden Richtungen.