Eberstadt: Unbekannter entwendet Tageseinnahmen und flüchtet auf E-Scooter – Wer kann Hinweise geben?

Teilen

Ein noch unbekannter Täter, der auf etwa 60 Jahre und eine Körpergröße von circa 1,70 bis 1,80 Meter geschätzt sowie als „schlank“ beschrieben wurde, hatte am Dienstagmittag (15.8.) in der Heidelberger Landstraße, nahe Ecke Schwanenstraße in Darmstadt-Eberstadt, nichts Gutes im Sinn. Ersten Erkenntnissen zufolge betrat er dort gegen 12.30 Uhr ein Schreibwarengeschäft, verschaffte sich widerrechtlich Zutritt zu dem Büroraum und schnappte sich dort die Tageseinnahmen. Als er dabei von einer Mitarbeiterin ertappt, angesprochen und ihm der Beutel zunächst abgenommen wurde, entriss er ihr die Beute und flüchtete auf einem E-Scooter in Richtung Wartehalle. Zum Zeitpunkt der Tat trug er eine Jogginghose mit schwarzem Muster und einen schwarzen Pullover. Er wirkte insgesamt ungepflegt, hatte eine „kleine“ Tätowierung am Hals und trug eine dunkle Basecap auf dem Kopf.

Das Kommissariat 43 ermittelt und hat ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu dem flüchtenden noch Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen