Kanaluntersuchungen im Fröbaweg

Teilen

Von Dienstag (08.) bis Freitag (18.08.23) werden in Darmstadt jeweils zwischen 9 und 15 Uhr im Fröbaweg zwischen der Klausenburger Straße und der Straße Am Kaiserschlag Kanaluntersuchungen durchgeführt. An den Standorten des Untersuchungsfahrzeuges wird jeweils eine Vollsperrung eingerichtet, weshalb eine Durchfahrt durch den Fröbaweg nicht möglich ist. Die Zu- und Abfahrten der Anlieger werden durch eine Sackgassenregelung gewährleistet. Die geänderte Verkehrsführung ist ausgeschildert.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt