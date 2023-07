Reparieren statt Wegwerfen: Reparaturcafé macht Station im Gebrauchtwarenkaufhaus Ka-Gel

Teilen

Die Aktionstage des Repaircafés in Darmstadts Gebrauchtwarenkaufhaus Ka-Gel rücken näher. Am Freitag, 28. Juli, von 14 bis 18 Uhr, und Samstag, 29. Juli 2023, von 10 bis 14 Uhr, wird wieder vor Ort repariert und geschraubt. Folgende Alltagsgegenstände werden angenommen: Elektrokleingeräte (Radios, Toaster, Bügeleisen, etc.), Spielzeug, Lampen und Computer. Geöffnet ist das Ka-Gel am Samstag wie gewohnt bis 16 Uhr.

Kundinnen und Kunden sind zum Zuschauen eingeladen. Im Repaircafé erhalten Interessierte immer auch Hilfestellung, sollte eine Reparatur selbständig durchgeführt werden. Großgeräte wie beispielsweise Kaffeevollautomaten oder Fernseher können nicht angenommen werden. Bei erfolgreicher Instandsetzung freuen sich die Kolleginnen und Kollegen des Repaircafés über eine kleine Spende.

Weitere Informationen gibt es im unter www.ka-gel.de.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt