Hirschhorn (Neckar): Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landstraße 3410 – Zeugen gesucht

Am Samstag (08.07.2023) um 18:06 Uhr ereignete sich auf der L 3410 zwischen Kortelshütte und Hirschhorn ein schwerer Verkehrsunfall.

Ein 35-jähriger Kradfahrer aus Sinsheim befuhr die L 3410 von Kortelshütte in Richtung Hirschhorn. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen verlor der 35-jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. In Folge des Sturzes wurde der Fahrer samt Krad gegen die Leitplanke geschleudert. Hierdurch erlitt der Kradfahrer schwere Verletzungen und verstarb kurze Zeit später an der Unfallstelle.

Ermittlungen ergaben, dass nach dem Unfall ein schwarzer Kombi durch die Unfallstelle fuhr und dabei sein Fahrzeug beschädigt wurde. Hinweise zu dem PKW liegen aktuell nicht vor.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens hinzugezogen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR.

Vor Ort waren neben einer Polizeistreife der Polizeistation Wald-Michelbach und einer Polizeistreife der Polizeistation Erbach, ein Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Rettungshubschrauber, sowie die Feuerwehren Hirschhorn und Kortelshütte eingesetzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, sowie der Fahrer des oben genannten schwarzen Fahrzeuges werden gebeten sich bei der Polizeistation Wald-Michelbach unter der 06207 / 9405-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen