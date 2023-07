Teilen

Am Montag (03.07.23) wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in Gernsheim die Scheibe eines an der Landesstraße 3112 aufgestellten Blitzeranhängers mit schwarzer Sprühfarbe beschmierten und einschlugen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizeistation Gernsheim ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen