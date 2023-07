Wald-Michelbach: Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten Personen

Teilen

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein Pkw am Sonntag (02.07.23) in Wald-Michelbach vom Grundstück der Scheffelstraße über eine dortige Wiese, durchbrach einen Zaun und fuhr dann über die Wiese der parallel verlaufenden Lönsstraße. Dort endete die Fahrt in der Küche eines Wohnhauses in der Lönsstraße.

Der 54 jährige Fahrer aus Wald-Michelbach wurde hierbei im Bauch / Brustbereich schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Mannheimer Klinik verbracht. Die 64 jährige Beifahrerin aus Wald-Michelbach wurde ebenfalls an einem Knie / Bein schwer verletzt. Auch sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Heidelberger Krankenhaus verbracht.

Lebensgefahr für beide Personen besteht nicht. Die Vier Hausbewohner und zwei Hunde blieben bei dem Unfall unverletzt. Zeugen des Unfalls sind momentan nicht vorhanden. Da zunächst Zweifel an der Sicherheit des Hauses bestanden, wurde ein Statiker des THWs hinzugezogen. Dieser überprüft nun, ob das Haus zum weiteren Bewohnen wieder freigegeben werden kann. Der verunfallte Pkw bleibt für die Dauer der Begutachtung noch in seiner Endstellung in der Küche des Anwesens Wohnhauses. Am Pkw entstand Totalschaden ( 10000.- Euro ), am Wohnhaus in der Lönsstraße entstand nach vorläufiger Schätzung ein Sachschaden von ca. 50000.- Euro. Die genaue Unfallursache steht momentan noch nicht fest. Ein medizinisches Problem bei dem Fahrer kann momentan nicht ausgeschlossen werden und bedarf noch weiterer Ermittlungen. Sollte ein weiteres Bewohnen nicht möglich sein, werden die Bewohner / Hunde anderweitig untergebracht. Der Bürgermeister von Wald-Michelbach und der Landrat des Kreises Bergstraße erhielten von dem Unfall Kenntnis.

An der Unfallstelle befanden sich 6 Fahrzeuge der FFW Wald-Michelbach mit 20 Feuerwehrleuten, 3 RTW-Besatzungen, 2 Rettungshubschrauber, 2 Notärzte sowie ein Fahrzeug vom THW aus Heppenheim sowie zwei Streifenwagen der Polizeistation Wald-Michelbach.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen