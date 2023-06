39-Jähriger nach Kontrolle und Festnahme in Untersuchungshaft

Teilen

Ein 39-Jähriger sitzt nach seiner Festnahme und richterlichen Vorführung am Mittwoch (28.06.23) in Untersuchungshaft.

Eine Streife des 1. Polizeireviers hatte den mehrfach polizeibekannten Mann gegen 3 Uhr im Bereich der Bismarckstraße in Darmstadt zusammen mit einem Begleiter angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Hierbei beschlagnahmten die Beamten bei ihm Kleinstmengen Crack, Heroin sowie Kokain und stellten ein Springmesser, zwei EC-Karten und eine Gesundheitskarte sicher, die alle auf eine andere Person ausgestellt sind. Beim Abgleich mit dem polizeilichen Fahndungsbestand stellte die Streifenbesatzung zudem fest, dass gegen den 39 Jahre alten Mann, der derzeit keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Darmstadt wegen Körperverletzung bestand.

Die Polizisten nahmen ihn fest und brachten ihn über Nacht in eine Zelle des Polizeigewahrsams. Im Laufe des Tages folgte die richterliche Vorführung und der Transport in eine Haftanstalt. Wegen der aufgefundenen Betäubungsmittel sowie des Springmessers muss er sich jetzt zusätzlich in den eingeleiteten Verfahren verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen