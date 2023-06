L 3111: Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Viernheim und Hüttenfeld

Teilen

Die seit Mitte April 2023 laufenden Bauarbeiten zum Neubau eines straßenbegleitenden Rad- und Gehweges entlang der Landesstraße L 3111 zwischen Viernheim und Hüttenfeld verlaufen wie geplant. Die gesamte Maßnahme dauert voraussichtlich bis Frühjahr 2024 an.

Die Arbeiten im ersten Bauabschnitt stehen kurz vor dem Abschluss.

Ab Montag, den 3. Juli 2023werden nun die Arbeiten im Bereich der Einmündung „Lorscher Weg“ durchgeführt. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt dauern bis Anfang August an.

Diese Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung des „Lorscher Weg“. Hierfür wird die Landesstraße L 3111 wieder für den Umleitungsverkehr freigegeben. Die Umleitung erfolgt dann von Viernheim über die Lorscher Straße, Werkstraße, Industriestraße und L 3111 (siehe Abbildung)

Über die Details der weiteren Bauarbeiten wird Hessen Mobil gesondert informieren.

Zur Baumaßnahme:

Zwischen Viernheim und dem Lampertheimer Stadtteil Hüttenfeld besteht derzeit keine direkte Radwegeverbindung. Der Radverkehr muss daher im fließenden Verkehr der L 3111 mitgeführt werden oder alternativ mehrere Kilometer Umweg über das umliegende Wald- und Wirtschaftswegenetz nehmen.

Mit dem Bau des neuen, durchgehenden und parallel zur Fahrbahn verlaufenden Geh- und Radweges wird eine direkte Verbindung für den unmotorisierten Verkehr geschaffen und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für diesen deutlich erhöht.

Der neue Radweg beginnt am Anschluss des Kreisverkehrsplatzes am Ortseingang Viernheim und erstreckt sich auf einer Länge von rund 4,2 Kilometern bis zur Einmündung der Viernheimer Straße in Hüttenfeld.

Er verläuft westlich der Landesstraße in einer Breite von etwa 2,50 Metern und in einem Abstand von rund 1,75 Metern zur Fahrbahn und orientiert sich in seinem Verlauf an der L 3111. Nach rund 550 Metern quert der Radweg die Lorscher Straße über die bestehenden Fahrbahnteiler und verläuft bis zur Einmündung der Viernheimer Straße weiter auf der Westseite der L 3111.

Im Bereich der Viernheimer Straße quert der Radweg die Landesstraße über eine neu herzustellende Querungshilfe und endet in der Viernheimer Straße.

Im Rahmen der Gesamtmaßnahme wird darüber hinaus die Fahrbahn der Landesstraße in diesem Bereich saniert. Zudem beinhaltet die Gesamtmaßnahme den Bau einer neuen Amphibienschutzanlage mit insgesamt 10 Amphibiendurchlässen, Amphibienleiteinrichtungen und Stopprinnen.

Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf rund 4 Millionen Euro und werden vom Land Hessen getragen.

→ Umleitungsplan

Quelle: Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement