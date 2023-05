Teilen

Nachdem seit Montagmorgen (22.05.23) nach einem 89-jährigen Mann aus Lorsch gesucht wurde, ist nun am Freitagabend (26.05.23) in Bensheim, im Uferbereich des Kieswerks An der Erlache, eine tote Person aufgefunden worden. Erste Ermittlungen lassen keinen Zweifel daran, dass es sich um den Vermissten handelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen