Kinderchirurg am Alice-Hospital

Am ersten Juni 2023 beginnt am Alice-Hospital der Kinderchirurg Dr. med. Patrick Volk. Damit schließt sich eine langjährige Versorgungslücke im Darmstädter Raum. Dr. med. Patrick Volk wird zunächst in der chirurgischen Praxis »Die Chirurgen« tätig werden, bevor er in einigen Monaten im Ärztehaus drei am Alice-Hospital seine eigenen Praxisräume eröffnet.

Der in Stuttgart geborene Dr. Patrick Volk studierte zunächst in Kiel und Lübeck, setzte sein Studium in Barcelona und Wien fort, bevor er 2003 sein Studium in Lübeck mit dem 3. Staatsexamen abschloss. Nach weiteren Auslandsaufenthalten in denen Dr. Volk eine Vielzahl an Erfahrungen in der Pädiatrie und der Chirurgie sammelte, erlangte er 2013 seinen Facharzt für Kinderchirurgie an der Klinik für Kinderchirurgie und Kinderurologie in Bremen. Anschließend arbeitet er als Oberarzt an der Uniklinik Heidelberg und am Klinikum Heilbronn. In Heidelberg promovierte er zum Thema Leistenhernie bei Neugeborenen.

„Ich behandle alle Patienten vom kleinsten Frühgeborenen bis zum 16-jährigen Teenager, solange es um eine chirurgische Fragestellung geht,“ so der dreifache Familienvater. „Angeborene Fehlbildungen und deren Nachsorge liegen mir besonders am Herzen, aber ebenso die Kindertraumatologie, die Kinderurologie sowie kleine plastische Operationen und größere viszeralchirurgische Eingriffe.“

»Kinder sind keine kleinen Erwachsenen«

Bei allen diagnostischen Verfahren in der Kinderchirurgie ist zu berücksichtigen, dass gerade Babys und junge Kinder noch nicht verstehen, dass diese Untersuchungen zu ihrem eigenen Wohl geschehen. „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen, deshalb ist mir das Gespräch mit Eltern und Kind besonders wichtig,“ so Dr. Volk weiter. „Manchmal sind die Angaben des Kindes schwer zu deuten. Je jünger es ist und je weniger es sich aufgrund seines Alters und der Entwicklung ausdrücken kann, desto schwerer ist es eine Diagnose zu stellen. Bauchweh kann bei einem Kleinkind alles bedeuten. Da kommen sowohl ein Magen-Darm-Infekt als auch eine Blinddarmentzündung in Frage.“

Eine Operation bei einem Kind ist für die Betroffenen immer etwas Außergewöhnliches. Für einen positiven Verlauf spielen sowohl die Erfahrung des operierenden Arztes und das Umfeld eine entscheidende Rolle. Dr. Patrick Volk freut sich im OP am Alice-Hospital und den Stationen der Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret ein erfahrenes Team vorzufinden.

„Zum Wohl der kleinen Patienten“

Der Kaufmännische Geschäftsführer des Alice-Hospitals sieht in dem neuen medizinischen Angebot auch einen Lückenschluss in der regionalen Versorgung: „Wir sind Dr. Patrick Volk sehr dankbar, dass er mit seiner kinderchirurgischen Expertise eine Lücke in unserem und dem regionalen medizinischen Angebot schließt. In der Kombination der Niederlassung als Belegarzt im Ärztehaus auf dem Alice-Campus, der Durchführung der Eingriffe im OP des Alice-Hospitals und der abschließenden stationären Versorgung in den Darmstädter Kinderkliniken bieten wir gemeinsam mit Dr. Patrick Volk ein neues und einmaliges Leistungspaket zum Wohl der kleinen Patienten und deren Eltern an.“

Dr. Patrick Volk wird zunächst in der chirurgischen Belegarztpraxis »Die Chirurgen« der Belegärzte Dres. Ralf Fritsche, Thomas Stroh und Marco Roden tätig werden. In wenigen Monaten bezieht er seine eigene Praxis im gleichen Stockwerk des Ärztehauses. „Die Planung für die neue Praxis läuft bereits. Auch hierbei werden wir auf eine kindgerechte Ausstattung achten.“ erklärt Dr. Patrick Volk. „Zwar ist die Kinderchirurgie sehr nah an der Chirurgie der Erwachsenen, doch verwenden wir je nach Alter des Kindes spezielle, kleinere Instrumente. Außerdem soll natürlich die Einrichtung der Praxis zu einer möglichst angstfreien Atmosphäre beitragen.“

Bild: privat

Quelle: Stiftung Alice-Hospital