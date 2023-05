Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen in der Schachtstraße und im Zweifalltorweg wegen Montage einer Behelfsbrücke

Teilen

In den unmittelbar an die Rheinstraßenbrücke angrenzenden Bereichen der Schachtstraße und des Zweifalltorwegs kommt es in Darmstadt im Zeitraum vom 20. bis 21. Mai 2023 zu Beeinträchtigungen und Verkehrsbehinderungen im Rahmen der Montage der Behelfsbrücke für den Neubau der Rheinstraßenbrücke.

Die für den Abbruch des ersten Teilbereiches der Rheinstraßenbrücke notwendige „Behelfsbrücke“ wird nördlich von der bestehenden Rheinstraßenbrücke montiert. Für die Montage werden im genannten Zeitraum Schwertransporte in den unmittelbaren Baustellenbereich geleitet. Dies führt zeitweise zu Verkehrsbehinderungen und kurzzeitigen Sperrungen für die Zufahrt der Transporte in die Schachtstraße und den Zweifalltorweg. Die wesentlichen Montagearbeiten werden im Zeitraum von Samstag den 20. Mai, 14 Uhr bis zum Sonntag den 21. Mai erfolgen. Betroffen sind hier auch die Nachtstunden, da die Montage auch mit dem Bahnverkehr abgestimmt sein muss.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt bittet in diesem Zusammenhang bei den Anwohnerinnen und Anwohnern, insbesondere in der Schachtstraße und dem Zweifalltorweg, um Verständnis. Die Behelfsbrücke dient nach Fertigstellung nicht als Verkehrs- oder Fahrradweg, sondern zur Aufnahme der notwendigen Versorgungsmedien, die aus dem Brückenbereich für den 1. Teilabbruch entfernt werden müssen.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt