Der neue Brensbacher Weitsichtweg eröffnet spektakuläre Fernblicke nach Frankfurt und in den Odenwald

Zum Tag des Wanderns, am 14. Mai 2023, lädt die Gemeinde Brensbach um 10 Uhr Wanderlustige aus nah und fern ein, den neuen „Brensbacher Weitsichtweg“ (B3) zu erkunden. Mit dem Weitsichtweg, der sich über 18 Kilometer erstreckt und spektakuläre Blicke in den Odenwald und Richtung Frankfurt eröffnet, hat Brensbach einen neuen Anziehungspunkt. Die abwechslungsreiche Strecke, die von der Gemeinde gemeinsam mit dem Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald entwickelt wurde, führt vorbei an charakteristischen Streuobstwiesen und taucht ein in die typischen Wälder der Region.

Im Anschluss an eine kurze offizielle Eröffnung des Weitsichtwegs durch Brensbachs Bürgermeister Rainer Müller und Geo-Naturpark-Geschäftsführerin Dr. Jutta Weber startet die Wanderung unter ortskundiger Begleitung. Wer nicht die gesamten 18 Kilometer wandern möchte, kann eine der ebenfalls geführten Abkürzungen wählen und je nach Kondition und Lust 6, 12 oder 13 Kilometer zurücklegen.

Wann: 14. Mai 2023 um 10:00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindezentrum Brensbach, Ezyer Str. 5, 64395 Brensbach