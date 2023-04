Bischofsheim: Tödlicher Verkehrsunfall

Teilen

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem der alleine im Fahrzeug befindliche Fahrer tödlich verletzt wurde, kam es am Mittwoch (26.04.23), gegen 8.45 Uhr, auf der Landesstraße 3482 (Darmstädter Straße), zwischen Bischofsheim und Bauschheim.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der 74 Jahre alte Mann aus Bischofsheim mit seinem Auto in Fahrtrichtung Bauschheim nach links von der Fahrbahn abgekommen anschließend gegen einen Baum geprallt. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.

Die Strecke musste vollgesperrt werden. Die Unfallstelle wird aktuell geräumt und in Kürze wieder für den Verkehr freigegeben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können oder den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 in Verbindung zu setzen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen