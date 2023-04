Auf den Spuren der Vergangenheit: Der neue Geopark-Pfad Kulturweg Niedernberg wird Ende April offiziell eröffnet

Teilen

Der neue Kulturweg Niedernberg verbindet auf 9,8 Kilometern die bekannten ebenso wie die verborgenen Sehenswürdigkeiten und Schätze der Kommune. Der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald, die Gemeinde Niedernberg, der Geschichtsverein Niedernberg und das Archäologische Spessartprojekt haben das Projekt in über zwei Jahren intensiver Zusammenarbeit realisiert. Am Sonntag, den 30. April 2023, stellen sie den neuen Pfad jetzt der Öffentlichkeit vor.

Der Kulturweg Niedernberg, ein Geopark-Pfad, lädt die Menschen dazu ein, ihre Heimat aus einer neuen Perspektive wahrzunehmen und lockt Touristen zu den wichtigsten Attraktionen von der Römerzeit bis in die Gegenwart. Grabbeigaben der Franken und Alamannen, ein ehemaliges römisches Bad und die in Teilen noch gotische Cyriakuskirche berichten von der bewegten Geschichte des Orts. Daneben zeugen der Bubenbadeplatz, die Schulen oder der alten Dreschplatz vom ganz alltäglichen Leben der Menschen in den verschiedenen Epochen. Dabei erzählen die Informationstafeln ganz nebenbei, warum die Niedernberger „Blechkatzen“ genannt werden oder erklären die Herkunft des mundartlichen Begriffs „Honischland“.

Wer den Weg entlang spaziert, kommt auch an der Niedernberger Seenplatte vorbei, einer ehemaligen Kiesgrube, die heute beliebtes Bade- und Wassersportparadies für Jung und Alt ist, aber auch seltenen Tieren als Rückzugsgebiet dient. Natur, Kultur, Geschichte: die Vielfalt macht den Charme des neuen Kulturwegs aus.

Die Gemeinde Niedernberg, der Geschichtsverein Niedernberg, das Archäologische Spessartprojekt und der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald (UNESCO Global Geopark) laden am Sonntag, 30. April, ab 11 Uhr zur Eröffnung des neuen Geopark-Pfads am HonischBeach in Niedernberg ein. Nach der Begrüßung können sich Interessierte gemeinsam mit den Experten auf eine Tour entlang des Kulturwegs Niedernberg begeben. Für das leibliche Wohl ist auf der Strecke gesorgt.

Eröffnung Kulturweg Niedernberg

Datum: 30. April 2023, 11 Uhr.

Treffpunkt: HonischBeach, Leerweg, 63843 Niedernberg

Quelle: Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald e.V.