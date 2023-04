Teilen

In der Nacht zum Sonntag (09.04.23) haben Kriminelle ein Geschäft im Stadtteil Arheilgen ins Visier genommen und mehrere Hundert Dosen Energydrinks gestohlen.

Zwischen 2.45 Uhr und 4.15 Uhr gelangten zwei bislang noch unbekannte Täter insgesamt fünfmal in den Hinterhof des Marktes in der unteren Mühlstraße. Hier luden sie die Dosen in mitgebrachte Fahrrad-Anhänger und flüchteten anschließend mit der Beute. Der Wert der Getränke wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Ein Täter trug nach bisherigen Erkenntnissen eine helle Winterjacke, eine dunkle Hose und eine Mütze. Sein Komplize war ebenfalls mit einer Winterjacke mit Fellkapuze, einer hellen Hose und dunklen Badeschuhen bekleidet. Das Kommissariat 43 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen. Zeugen, denen das Duo samt Fahrradanhänger in der Nacht aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen