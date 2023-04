Umgestaltung der Nieder-Ramstädter Straße: Lichtwiesenweg voll gesperrt

Teilen

Die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Nieder-Ramstädter Straße zwischen Lichtwiesenweg und Böllenfalltorweg schreiten voran. Im Zuge der Arbeiten werden in den Osterferien, vom 11. April bis voraussichtlich 21. April 2023, im Einmündungsbereich der Nieder-Ramstädter Straße zum Lichtwiesenweg Straßenbauarbeiten ausgeführt, in dessen Folge die Zufahrt von der Nieder-Ramstädter Straße zum Lichtwiesenweg voll gesperrt wird. Die Einrichtungen am Lichtwiesenweg sind bereits informiert und bleiben fußläufig bzw. mit der Straßenbahn erreichbar.