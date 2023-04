Paul Hermann Gruner liest im Rosengarten

Teilen

Am 11. April 2023, um 19.00 Uhr, lädt die LiteraturInitiative im Verein Darmstadt KulturStärken e. V. in die Galerie des Restaurants Rosengarten, Frankfurter Str. 79, 64293 Darmstadt zu einer Lesung in der Reihe Literaturszene Südhessen. Paul Hermann Gruner liest aus seiner Novelle „Drei Frauen“. Der Eintritt ist frei – Spenden sind erwünscht.

Liebe gibt es nicht nur einmal im Leben. Aber wie ist es, wenn es sie zwar mehrfach gibt, jedoch nicht hübsch nacheinander, sondern zeitgleich?

Robert, freier Kunst- und Musikkritiker, unverheiratet, lebt das Modell Kleinfamilie – Vater, Mutter und die vierjährige Ria. Er lebt es so lange, bis es geschieht: Glück als etwas Größeres, Weiteres, Offeneres. Drei Lieben, drei Frauen.

Robert lebt ihn berauscht, den ernsthaften Selbstversuch. Anders als Joost Zwagerman („Die Nebenfrau“), Max Brod („Die Frau, nach der man sich sehnt“) oder Henry James („Benvolio“) führt PH Gruner seine Hauptperson geradewegs und in pointiertem Stil durch Offenbarung, Qual und Euphorie dreier paralleler Lieben.

Paul Hermann Gruner: ^1Jahrgang 1959. Politik- und Sprachwissenschaftler, Dr. phil. Bildender Künstler (Objekt, Montage, Installation), Journalist, Autor und Publizist. Seit 1984 zwanzig Veröffentlichungen (Literatur und Sachbuch) als Autor und/oder Herausgeber. Mitglied des PEN und des VS Hessen. Mitgründer der Literaturgruppe POSEIDON und des HoffART-Theater e.V.

Diverse Preise und Stipendien, u.a. 1. Darmstädter „Turmschreiber“ 2013/14.

Zusammenarbeit bei künstlerischen Projekten und Programmen mit Dieter Hildebrandt, Klaus Staeck, Horst Haitzinger, Stephan Krawczyk, Jürgen Wuchner, Alfred 23 Harth, Klaus Lavies, Irith Gabriely, Helmut Eisel, Giora Feidmann u.a. www.phgruner.de,

Foto: Rahel Welsen