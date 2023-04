Fabian oder Der Gang vor die Hunde – Großstadt-Revue nach Erich Kästner am Staatstheater Darmstadt

Teilen

Glanz und Glamour, Luxus und Vergnügen prägen den Mythos der goldenen Zwanziger Jahre. In der Realität können sich jedoch nur die oberen Schichten den „Tanz auf dem Vulkan“ leisten und der Alltag vieler Menschen erscheint alles andere als golden. Mit dem New Yorker Börsencrash von 1929 wird eine Weltwirtschaftskrise ausgelöst. Jakob Fabian taumelt als kühler Beobachter durch das bunte Treiben der Großstadt. Dann verliebt er sich in Cornelia und zum ersten Mal ist da etwas, für das es sich doch zu kämpfen lohnt.

