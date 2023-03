Teilen

PFUNGSTADT – Wegen einer Veranstaltung in Pfungstadt fährt die Linie P am Sonntag (2. April 2023) zwischen 10 Uhr und 19 Uhr eine Umleitung. Die Haltestellen „Eberstädter Straße“ und „Zieglerstraße“ entfallen in beide Richtungen.