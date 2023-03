Vandalen auf Kitagelände – Wer hat etwas gesehen?

Teilen

Am Wochenende, zwischen Freitag (24.03.) und Montag (27.03.23), haben Vandalen ihr Unwesen auf einem Kitagelände in der Elisabeth-Schumacher-Straße in Darmstadt getrieben. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zugang zu dem umzäunten Gelände sowie der Dachterrasse des Gebäudes und beschädigten dort Gartenmöbel und Blumenvasen. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt wegen des Verdachts der gemeinschädlichen Sachbeschädigung und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen machen konnten, entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen