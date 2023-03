Kranichstein: Unbekannte fordern Geld und flüchten – Zeugen gesucht

Teilen

Nachdem zwei noch unbekannte Kriminelle am Dienstag (21.03.23) einen 13-Jährigen in Kranichstein angesprochen haben, Geld forderten und mit dem Erbeuteten die Flucht ergriffen, hat die Kriminalpolizei in Darmstadt (K10) die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Augenzeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen sprach das Duo den 13-Jährigen auf einem Fußweg zwischen den Wohnhäusern und einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße unvermittelt an und forderten mit Nachdruck Geld. Sie erbeuteten eine geringe Summe und suchten dann das Weite. Zu ihrer Beschreibung ist bekannt, dass sie etwa 14 bis 20 Jahre alt gewesen sein sollen. Eine der Täter trug schwarze Sneakers mit grauem Logo, eine blaue Regenjacke mit Aufdruck eines Darmstädter Sportvereins und eine schwarze Jogginghose. Sein Begleiter war mit einer schwarzen Jacke bekleidet und führte eine Umhängetasche mit sich.

Zeugen, die die Tat beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern, zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen