Geldbörse nach Streit weggerissen – Zeugen gesucht

1,75 bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur, älter als 40 Jahre, weiße Mütze und bekleidet mit einer mit blauen Streifen versehenen Jacke- das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der mit einem Darmstädter am späten Donnerstagabend (16.03.23) in Streit geriet.

Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich das Geschehen gegen 21 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle „Mozartturm“ in der Rheinstraße. Im Anschluss an das Streitgespräch entriss der noch Unbekannte dem 37-Jährigen, dessen Geldbörse, trat gegen seine Beine und suchte mit der Beute das Weite.

Die Kripo in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen der Tat. Unter der Rufnummer 06151/9690 nimmt das Kommissariat sachdienliche Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen