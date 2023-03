Straßenleuchten reagieren auf Bewegung – Installation und Programmierung in Bischofsheim abgeschlossen

Teilen

Die Überlandwerk Groß-Gerau GmbH (ÜWG) hat in der Gemeinde Bischofsheim den Fußweg am Wohngebiet Wingertspfad mit sieben neuen sensorgesteuerten Straßenlampen ausgestattet. Am Freitag (10.03.23) wurden die Leuchten von Bürgermeister Ingo Kalweit und den zuständigen Kollegen der ÜWG, Joachim Blum und Luca Tarará, offiziell eingeweiht. Die Leuchten, mit integriertem Bewegungsmelder, haben immer eine gewisse Grundhelligkeit und sind miteinander verknüpft. Durch die Bewegung werden die Leuchten im Straßenverlauf nacheinander heller, sobald sie eine erste Bewegung erkennen, beispielsweise durch Fußgänger oder Radfahrer. Dieses sogenannte adaptive Licht fährt die Leistung also bei Bewegung nach oben und anschließend wieder nach unten. Außerdem wurde bei diesem Projekt eine Farbänderung der Leuchtmittel mit eingebaut: Ab 21 Uhr wechselt die Farbe von weiß zu gelb. Mit dem Projekt wird getestet, ob Energie eingespart werden kann.

Dieses Projekt ist eines von mehreren ähnlichen Projekten, die die ÜWG momentan betreut – ein weiteres läuft in Kooperation mit der Stadt Raunheim und ein drittes in Zusammenarbeit mit Riedstadt-Wolfskehlen. Dabei kommen jeweils verschiedene Sensoren zum Einsatz – von einfachen Bewegungssensoren über einen Sensor im Zhagamodul und ein Radarmodul. Die ÜWG möchte so untersuchen, mit welchen Modulen die Leuchten effizient, kostengünstig und umweltschonend eingesetzt werden können. Bis zum Sommer wird mit ersten Ergebnissen gerechnet.

Quelle: Überlandwerk Groß-Gerau GmbH