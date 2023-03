Teilen

Zum Frühlingsanfang bietet der ökumenische Kirchenladen Kirche & Co. in der Rheinstraße 31 in Darmstadt am Mittwoch, 15. März, und Donnerstag, 16. März 2023, jeweils von 10 bis 16 Uhr Primeln, Stiefmütterchen, Narzissen und andere Frühblüher und Pflanzschalen zum Verkauf an. Die Frühlingsblumen stammen aus der Gärtnerei der Aumühle, in der mehr als 100 Menschen mit Behinderung leben und arbeiten. Den Erlös spendet Kirche & Co. an die Erdbebenhilfe der Diakonie.