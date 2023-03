Ober-Ramstadt: Räubergruppe entwendet Bargeld aus Gaststätte – Zeugenaufruf der Polizei

Teilen

Am Samstagabend (04.03.23) betraten nach bisherigen Erkenntnissen fünf Kriminelle gegen 19 Uhr eine Gaststätte im Breitensteinweg in Ober-Ramstadt. Mit Pfefferspray und einem Messer bewaffnet, forderten die Täter Bargeld von dem Inhaber, der zu dem Zeitpunkt alleine in der Gaststätte war. Die Kriminellen flüchteten anschließend mit mehreren Hundert Euro.

Die fünf Täter sollen circa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Alle hatten dunkle Haare, waren schlank und dunkel bekleidet. Zudem waren sie bei der Tat mit Tüchern maskiert.

Zeugen haben wenig später eine mehrköpfige Gruppe von Jugendlichen gesehen, die mit einem Bus in Richtung Darmstadt weggefahren ist. Ob diese Gruppe mit der Tat in Verbindung steht, muss noch geprüft werden.

Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges wahrgenommen oder Hinweise zu den Tätern haben, melden Sie sich bitte bei dem Kommissariat 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 – 0.