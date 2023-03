Teilen

Am internationalen Aktionstag gegen Lohndiskriminierung, gehen die Frauen des VdK-Bezirksverbandes Darmstadt für eine faire Bezahlung auf die Straße Noch immer verdienen Frauen in Deutschland im Schnitt 18 Prozent weniger als Männer, in Hessen liegt der Unterschied sogar bei 21 Prozent. Dies trifft Frauen, die im Job kürzer treten, um einen lieben Menschen zu pflegen, umso härter: Der damit einhergehende Verdienstverlust führt schließlich zu einer Rente, die auch für eine bescheidene Lebensführung nicht ausreicht.

Frauen halten den Laden am Laufen. Sie arbeiten häufig in den Berufsfeldern, die für unsere Gesellschaft lebensnotwendig sind. Das sind gleichzeitig die Branchen, in denen vergleichsweise niedrige Löhne bezahlt werden. Frauen leisten außerdem viel unbezahlte Arbeit: im Haushalt, bei der Kindererziehung und bei der Pflege von Familienmitgliedern. Auch das ist einer der Gründe dafür, dass die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen immer noch 18 Prozent beträgt und jede vierte Frau im Alter von Armut bedroht ist.

Daher treffen sich die Vertreterinnen der Frauen und Juniorenvertreter des VdK aus allen Kreisverbänden des VdK Bezirk Zentral im Darmstadt am Samstag, 11. März 2023, von 11 bis ca. 15 Uhr, auf dem Ludwigsplatz mit einen Infostand zum Equal-Pay-Day.