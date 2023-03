Linien 40, AIR, K und R: Haltestellenänderungen wegen Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke

Teilen

Wegen der bevorstehenden Bauarbeiten für die Erneuerung der Rheinstraßenbrücke fahren die Linien 40, AIR, K und R ab 9. März 2023 Umleitungen.

Der AirLiner hält bis Abschluss der Bauarbeiten stadteinwärts nicht an der Haltestelle „Deutsche-Telekom-Allee“. Fahrgäste mit Fahrtziel Telekomviertel werden gebeten, am Darmstädter Hauptbahnhof auszusteigen. Am Frankfurter Flughafen entfällt zudem in diesem Zeitraum die Haltestelle „Terminal 2“. Ersatzweise wird die Haltestelle „Hugo-Eckener-Ring“ an der gleichnamigen Straße auf Höhe des Terminals 2 angefahren.

Auf der Regionalbuslinie 40 und der Linie R entfällt bis einschließlich 26. April in Richtung Goddelau/Leeheim bzw. Böllenfalltor die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“. Die Haltestelle „Hochschule West“ ist in dieser Fahrtrichtung auf beiden Linien in die Straße Am Kavalleriesand auf Höhe der EUMETSAT verlegt.

Abends ab 20 Uhr und am Wochenende entfällt auf der Linie R die Haltestelle „Hilpertstraße“ in beide Richtungen. In Fahrtrichtung Nordbahnhof entfällt zudem die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“.

Auf der Linie K ist die Haltestelle „Hilpertstraße“ in beide Richtungen in die gleichnamige Straße verlegt. In Richtung Alfred-Messel-Weg entfällt die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“. Ersatzweise wird die Haltestelle „Hochschule West“ angefahren. In Richtung Anne-Frank-Straße entfällt die Haltestelle „Heinrich-Hertz-Straße“. Die Änderungen gelten bis einschließlich 26. April.

Die geänderten Fahrpläne der Linien 40, AIR, K und R stehen auf www.dadina.de/fahrplaene-linien/bus/ und www.heagmobilo.de/de/fahrplaene zum Download bereit. Alle Information zu den Umleitungen finden Fahrgäste auch auf der Webseite der HEAG mobilo unter www.heagmobilo.de/de/rheinstraßenbrücke.

Nach dem 26. April 2023 kommt es wegen der fortschreitenden Bauarbeiten an der Rheinstraßenbrücke auf diesen Linien zu weiteren Fahrplanänderungen. Über diese informieren DADINA und HEAG mobilo rechtzeitig vorab.

