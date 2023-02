Frühstück mit Inhalt in Eberstadt

Teilen

Der Caritasverband Darmstadt e. V. stellt sich bei einem gemeinsamen Frühstück jeden Mittwoch von 9:30 bis 11:30 Uhr in angenehmer Atmosphäre und mit kompetenter Begleitung Ihren Fragen zu Gesellschaft und Welt. Alle Menschen aller Kulturen im Alter von 60 +/-, die Interesse an Begegnung und Bildung haben, sind herzlich eingeladen in den Pfarrsaal St. Georg im Stockhausenweg 50 / Fritz-Dächert-Siedlung in 64297 Darmstadt zu kommen. Das Angebot ist kostenlos und es muss nichts mitgebracht werden.

Während des Frühstücks kommt man jeweils zu bestimmten Themen ins Gespräch oder es sind laden Expert*innen eingeladen, die Fragen dazu beantworten.

Bereits festgelegte Themen im Jahr 2023 sind:

am Mittwoch, den 08.03.2023: Internationaler Frauentag (Jede*r ist herzlich Willkommen). Ortswechsel: Caritaszentrum Eberstadt Süden, In der Kirchtanne 33; Eberstadt

15.03.: Stuhlgymnastik und Entspannung mit Renate Günzel – ein Schnupperkurs

am Mittwoch, den 22.03.2023: Notarin Andrea Bruns informiert und berät zum Thema: Patientenverfügung; Betreuungsverfügung; Vorsorgevollmacht

05.04.: Machen und verspeisen Grüne Soße im Vorfeld des Gründonnerstags

Ihre Fragen und Themen haben ebenso Platz.

Quelle: Caritasverband Darmstadt e. V.