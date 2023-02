Darmstadt / Büttelborn: Verfolgungsfahrt endet mit Karambolage und Festnahmen – 50.000 Euro Schaden an fünf Fahrzeugen

Teilen

In der Nacht zum Mittwoch (22.02.23), gegen 1.30 Uhr, wollte eine Streife der Polizeiautobahnstation Südhessen auf der A 67 bei Büttelborn einen mit vier Personen besetzten Audi mit Kölner Kennzeichen kontrollieren. Der Fahrer des Audi erhöhte jedoch seine Geschwindigkeit und versuchte anschließend dem verfolgenden Polizeifahrzeug mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und mehrfacher Missachtung roter Ampeln im Innenstadtbereich von Darmstadt zu entkommen.

In der Arheilger Straße kollidierte das Fluchtfahrzeug schlussendlich mit insgesamt vier am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeugen und schob eines davon gegen eine Mauer. Nach ersten Schätzungen dürfte der bei dem Unfall verursachte Schaden bei insgesamt rund 50.000 Euro liegen.

Die vier Insassen flüchteten zu Fuß von der Unfallstelle. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten der 21 Jahre alte mutmaßliche Fahrer sowie ein gleichaltriger Beifahrer festgenommen werden. Am verunfallten Fluchtfahrzeug befanden sich Autokennzeichen, die Mitte Februar im Bereich Köln gestohlen wurden. Die beiden Männer wurden bei dem Unfall verletzt. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Der mutmaßliche Fahrer ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und zudem bestand bei ihm der Verdacht auf den vorherigen Konsum von Drogen. Er und sein Beifahrer mussten Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen zu den zwei bislang unbekannten und noch flüchtigen weiteren Fahrzeuginsassen dauern derweil an.

Der 21-Jährige wird sich nun unter anderem in Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenen Kraftfahrzeugrennens, unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle und Fahrens unter Drogeneinfluss zu verantworten haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen