An Fasching mit über 4 Promille einen Unfall verursacht

Am frühen Faschings-Dienstag (21.02.23) befuhr ein 34-jähriger Mann aus dem Landkreis Heilbronn die BAB 5 an der Ausfahrt DA-Eberstadt. An der Kreuzung zur B 3 zeigte die Lichtzeichenanlage „ROT“. Offensichtlich erkannte der Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den PKW der vor ihm wartenden 27- jährige Frau, die dann noch auf den vor ihr wartenden 53-jährigen Mann, beide aus dem Landkreis Bergstraße, auf. Der Grund für das verkehrswidrige Verhalten des Verursachers wurde der aufnehmenden Polizeistreife der Autobahnpolizei schnell deutlich.

Ein vor Ort durchgeführter Alkohol-Atem-Test brachte kurz darauf die Gewissheit: 4,01 Promille stand auf dem Messgerät. Glücklicherweise wurde durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge niemand verletzt, der angerichtete Sachschaden war jedoch beachtlich. Knapp 50.000 EUR war die Gesamtbilanz dieses Crashes, zusätzlich wurde ein Verfahren gegen den Unfallfahrer eingeleitet. Neben der obligatorischen Blutentnahme wurde auch entsprechend der Führerschein sichergestellt.

Durch den Unfall wurde der morgendliche Berufsverkehr erheblich gestört. Es kam zu einem längeren, gefährlichen Stau bis auf die Autobahn, sodass sogar der Anschluss Darmstadt-Eberstadt aus Richtung Süden vorübergehend voll gesperrt werden musste, bis das stark demolierte Auto des Unfallfahrers entfernt werden konnte.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen