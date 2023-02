Equal Pay Day – Kino-Einladung für Frauen

Teilen

Die strukturellen Ursachen, die in Kunst und Kultur zu dem eklatanten Gender Pay Gap von über 30 Prozent führen, zeigen wie durch ein Vergrößerungsglas die gleichen strukturellen Ursachen, die gesamtgesellschaftlich ergeben, dass Frauen im Schnitt 18 Prozent weniger verdienen.

Unter dem Motto „Die Kunst der gleichen Bezahlung“ präsentiert die Equal Pay Day Kampagne Lösungsmöglichkeiten für mehr Lohngerechtigkeit in Kunst und Kultur, die wegweisend für die

gesamte Arbeitswelt sind (https://www.equalpayday.de/).

In diesem Rahmen laden die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten (Bensheim, Bürstadt, Heppenheim, Lampertheim, Lorsch, Viernheim, Kreis Frauenbüro) im Kreis Bergstraße, mit Unterstützung des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), den DGB Frauen Bergstraße, den Business Women Bergstraße (BWB) e.V. und dem Südhessischen Bündnis „Gemeinsam gegen Altersarmut von Frauen“ zum Kinofilm „Lotte am Bauhaus„, am Dienstag, den 07. März 2023, ab 19.00 Uhr, im LUXOR Filmpalast Bensheim, ein.

Eintritt: 10,00 Euro, Frauen* zahlen 8,00 Euro

Frauen* erhalten 2,00 Euro-Equal Pay Day Rabatt, gerundet für die 18% Lohnunterschied

Grußworte: Erste Kreisbeigeordnete Diana Stolz und Bürgermeisterin Christine Klein, Bensheim

Kartenvorverkauf LUXOR Filmpalast Bensheim: Es gelten die Corona-Regelungen für Kinos in Hessen

→ LUXOR-Filmpalast Bensheim