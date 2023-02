Arheilgen: Einbruch in Sporthalle – Zeugen gesucht

Teilen

Zwischen Montag (13.02.) und Dienstagmorgen (14.02.23) haben Einbrecher eine Sporthalle in der Grillparzerstraße in Arheilgen heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten sie unter anderem Werkzeug und Musikequipment. Eine abschließende Schadensübersicht ist derzeit noch nicht bekannt. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Beamtinnen und Beamten für alle sachdienlichen Hinweise zu erreichen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen