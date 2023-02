Gernsheim: Festnahme nach versuchtem Raub

Teilen

Ein 30 Jahre alter Mann betrat am Mittwochmittag (08.02.23), gegen 13.30 Uhr, eine Gernsheimer Apotheke in der Karlstraße und forderte in aggressivem Tonfall von der Angestellten die Herausgabe von Geld. Als ein Kunde und eine weitere Mitarbeiterin den Raum betraten, flüchtete der 30-Jährige ohne Beute vom Tatort.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Verdächtige anschließend im Stadtgebiet vorläufig festgenommen werden. Ein Drogentest reagierte positiv auf den vorherigen Konsum von Cannabis. Der Mann musste daraufhin eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Der 30-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt und wird sich nun in einem Strafverfahren wegen versuchten Raubes zu verantworten haben.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen