Neugierig auf die Peter-Behrens-Schule? – Informationstag der Schulformen FOS und CTA

Die Fachoberschule Form A und B, mit den Schwerpunkten Bautechnik, Ernährung und Gestaltung, sowie die chemisch-technische Assistentenausbildung CTA, präsentiert sich und informiert über die Unterrichtsorganisation im Bereich der unterschiedlichen Schwerpunkte. In schulformbezogenen Veranstaltungen erhalten Sie Informationen über Zugangsvoraussetzungen, Praktika und Abschlüsse in der jeweiligen Schulform.

Am Samstag, 11.02.2023, von 10:00 -13:00 Uhr, im B-Gebäude der Peter-Behrens-Schule, an der Außenstelle in der Martin-Buber-Straße32, in Darmstadt.

In den Unterrichtsräumen werden abwechslungsreiche praktische Unterrichtsbeispiele ausgestellt, erstellt und können somit direkt erfahren werden. Die Peter-Behrens-Schule freut sich einen Einblick in das umfangreiche Angebot zu vermitteln.