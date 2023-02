INTENSIV+: Das Klinikum Darmstadt bietet ein einjähriges Traineeprogramm für Intensivpflege an

Teilen

Intensivpflege kann nicht jede*r – sie ist anspruchsvoll, vielfältig und herausfordernd. Das Arbeiten auf einer Intensivstation erfordert ein hohes Maß an medizin-pflegerischem Wissen, die Fähigkeit zur interdisziplinären Teamarbeit aber auch die Flexibilität, sich immer wieder auf neue Situationen einstellen zu können.

„Auf unserer IMC-Station und unseren drei Intensivstationen, mit jeweils unterschiedlichen Fachrichtungen, decken wir am Klinikum Darmstadt ein enormes Versorgungsspektrum ab. Das eröffnet Pflegenden ein sehr breites Feld, Erfahrungswissen zu sammeln und fachliche wie auch pflegepraktische Kompetenzen zu entwickeln“, weiß Michele Tarquinio, Pflegedirektor am Klinikum Darmstadt. Er ist selbst Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie mit einer sechzehnjährigen Berufserfahrung auf Intensivstationen.

„Mit der Entwicklung unseres auf zwölf Monate angelegte Traineeprogramms INTENSIV+ tragen wir dieser Situation Rechnung und hoffen darauf, Pflegekräfte mit diesem niedrigschwelligen aber intensiven Einstieg für die Intensivpflege gewinnen zu können,“ ergänzt Tarquinio.

Britta Dürdoth, Pflegedienstleitung für die IMC-Station und alle Intensivstationen, freut sich sehr darüber, „dass wir mit diesem Programm einen Schritt weitergehen und die Qualifizierung für die Intensivpflege weiter verbessern können. Alle Leitungen der betreffenden Bereiche waren von Anfang an begeistert und haben an der Entwicklung des Programms sehr engagiert gearbeitet.“

Das Programm richtet sich an Pflegefachpersonen, die gerade in den Beruf starten bzw. wieder einsteigen möchten als auch an Berufserfahrene, die sich in Richtung Intensivpflege neu orientieren wollen. Die Teilnehmer*innen erhalten ein praxisorientiertes Training, das sie Schritt für Schritt an das eigenständige Arbeiten in der Intensivpflege heranführt. Während des Programms lernen sie in ihren praktischen Einsätzen die IMC-Station sowie die drei Erwachsenen-Intensivstationen kennen. „Dabei werden sie von Praxisanleitenden und sehr erfahrenem Intensivfachpersonal begleitet. Nach jedem Stationseinsatz werden Reflexions- und Entwicklungsgespräche geführt. Zusätzlich werden wichtige Grundlagen zu aktuellen Pflegemethoden der Intensivpflege, der Intensivmedizin sowie des Umgangs mit Grenzsituationen in Theoriemodulen vermittelt“, erläutert Britta Dürdoth weiter.

Ziel des Programms ist es, die Teilnehmenden rundum zu qualifizieren und schrittweise zu Pflegeexperten in der Intensivpflege weiterzuentwickeln und so optimal auf ihren zukünftigen Beruf sowie die Fachweiterbildung Intensivpflege und Anästhesie vorzubereiten. Am Ende des Programms haben die Teilnehmenden die besonderen Herausforderungen der vier Bereiche kennengelernt und können sich so ihre Station aussuchen, auf der sie künftig weiterarbeiten und sich weiterqualifizieren möchten.

Kontakt:

Pflegedirektion@mail.klinikum-darmstadt.de, Telefon 06151 107-5701

Britta.duerdoth@mail.klinikum-darmstadt.de; Telefon 06151 107-5714

Stellenausschreibung: Traineeprogramm Intensivpflege | Klinikum Darmstadt GmbH | 978 (klinikum-darmstadt.de)

Quelle & Bild: Klinikum Darmstadt GmbH