Der SV Darmstadt 98 krallt sich auch im zweiten Rückrunden-Spiel die maximale Ausbeute. Mit einem routinierten Auftritt siegen die Lilien am Freitagabend (03.02.23) mit 4:0 (2:0) beim SV Sandhausen. Honsaks Doppelpack (6., 25.) brachte die Gäste früh in die Erfolgsspur, Vilhelmsson stellte die Weichen nach 55 Minuten endgültig auf Sieg, ehe Karic in der Schlussphase das 4:0 erzielte (89.). Zum ausführlichen Spielbericht…