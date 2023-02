Einbruch in Kiosk

Teilen

Geld, Getränke und Tabakwaren hat ein noch unbekannter Täter am frühen Donnerstagmorgen (02.02.23), zwischen 3.30 und 4 Uhr, aus einem Kiosk in der Neckarstraße in Darmstadt erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster Zugang zu dem Verkaufsraum, schnappte sich die Ware und trat die Flucht an. Der Schaden wird aktuell auf mehr als 7000 Euro geschätzt. Zu seiner Beschreibung ist bekannt, dass er zwischen 30 und 40 Jahre alt und von schlanker Statur ist. Zum Zeitpunkt des Einbruchs trug er eine schwarze Lederjacke, eine dunkle Jeans, ein helles Oberteil und eine Kappe mit Sticker. Zudem hatte er einen Dreitagebart. Das Kommissariat 43 in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen